Alessandra Amoroso, abito bianco in vista?

Abito bianco in vista per Alessandra Amoroso ? Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal magazine 'Chi', l'ex concorrente di 'Amici' e il suo fidanzato Stefano Settepani sarebbero occupati con i preparativi delle loro nozze, di cui però non sono ancora state rivelate la data e la location.

Cantante salentina, vincitrice dell'ottava edizione di Amici, Alessandra Amoroso ha conosciuto il suo futuro sposo Stefano Settepani proprio negli studi del talent show di Maria De Filippi. E tra i due è scattata subito la scintilla. La coppia convive già da qualche anno, e secondo ciò che svela la rivista “Pare che il matrimonio sia programmato e in via di organizzazione e si celebrerà entro l’anno”. Sull'argomento la Amoroso è stata sempre riservata e già lo scorso anno aveva smentito voci sulle imminenti nozze. Ma un anno è passato, potrebbe essere la volta buona? Chiamata come giudice esterno di 'Amici 17', la cantante ha deciso di abbandonare questo ruolo poco dopo, molti mormorano che la ragione di tale scelta sia dovuta proprio ai preparativi per le nozze. Ma il vero motivo è stato svelato dall'artista stessa “Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno”.