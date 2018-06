Alessandra Amoroso, dopo "Amici" è tempo di amore: relax e baci con Stefano

Energica, brillante e solare, Alessandra Amoroso , ex concorrente di “Amici” e giudice nella commissione esterna dell'edizione di quest'anno, si gode un meritato riposo, dopo l'ultima puntata del talent, a Ostia con il fidanzato Stefano. I due, come mostrano gli scatti di "Chi", sembrano innamorati e complici più che mai...

La bella artista italiana si è concessa qualche giorno di meritato relax con i suoi grandi amori, Stefano, il giovane con cui fa coppia ormai da due anni e Pablo, il cane adottato dopo la morte del cagnolino Buddy. Alessandra e Stefano, solitamente molto riservati e schivi, si sono lasciati immortalare da "Chi" mentre passeggiano sulla spiaggia scambiandosi effusioni e tenerezze. Che la bella cantante abbia in mente solo il suo amato? Per il momento parrebbe di sì, ma Alessandra sta già lavorando sodo per il suo prossimo impegno: l'uscita del nuovo disco è prevista per ottobre.