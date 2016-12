"Sei il mio angelo", "Buon anniversario", "Ti amo"... Una pioggia di bigliettini rosa con frasi d'amore ha "sorpreso" Adele e il suo pubblico l'altro giorno a Nashville durante un concerto. E' stato Simon Koneki , compagno della cantautrice britannica e padre di suo figlio, che per festeggiare il loro quinto anniversario le ha voluto fare un regalo speciale ed originale.

Pubblico commosso ed entusiasta e Adele, che è rimasta letteralmente a bocca aperta. Di solito è lei a "sorprendere" i suoi fan con concerti che diventano veri e propri eventi spettacolari. Come qualche mese fa quando la cantante ha invitato sul palco una coppia gay o quando ha cantato insieme ad alcune drag queen e ancora quando ha fatto cadere lei stessa una pioggia di bigliettini bianchi con le parole di alcune sue canzoni. Stavolta però ad essere sorpresa è stata lei e dopo aver cantato Rolling in the deep eccola "travolta" da messaggi d'amore di colui che i suoi fan definiscono ormai: "il fidanzato perfetto".