Adele, la cover diventa virale e invita gli autori sul palco

I ragazzi, entrambi musicisti, sempre via social avevano lanciato l'appello: "Se qualcuno può contattarla, fatele sapere che saremo tra il pubblico stasera a Dublino, sarebbe grandioso!". Grazie a Internet ogni tanto i sogni diventano realtà e così, nel bel mezzo del live, la loro beniamina li ha invitati a sorpresa sul palco, per esibirsi di fronte alla folla.



Dopo averli fatti accomodare al piano e al microfono, come una perfetta padrona di casa, si è poi fatta da parte lasciandoli da soli sotto i riflettori. Tremanti e visibilmente emozionati, hanno suonato e cantato "Someone like you", mentre la star li osservava in disparte con lo sguardo sognante ed orgoglioso. Un vero successo per il duo, che è sceso dal palco accompagnato da Adele e dagli applausi del pubblico.