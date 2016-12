Adele ha paura di ammalarsi, un medico analizza la salute del suo staff durante il tour

Ad agosto Adele è stata costretta ad annullare un concerto a Phoenix, in Arizona, dopo aver preso l'influenza. La cantante di "Hello" è così preoccupata al pensiero di ammalarsi, che ha ingaggiato un medico che valuti la salute del suo team con cui è in tour una volta alla settimana: a chi è in buona salute viene dato un badge e può parlare e interagire con la star, altrimenti viene messo in "quarantena".