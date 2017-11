Addio a Ray Lovelock, mito del cinema poliziottesco anni 70

Lovelock è stato uno dei volti iconici di un genere molto popolare negli anni 70 come il poliziottesco all'italiana. Film come "Milano odia: la polizia non può sparare", "Squadra volante", "Roma violenta" e "Uomini si nasce, poliziotti si muore", lo hanno consegnato al mito del cinema di genere. Nello stesso periodo lavorò anche in importanti produzioni internazionali, come "Cassandra Crossing", di George Pan Cosmatos, in un super cast che vedeva Burt Lancaster, Richard Harris, Ava Gardner e Sophia Loren.



Bravo anche come cantante, per qualche anno ha fatto da voce nella band dell'amico Tomas Milian.



A partire dagli anni 80 si è invece dedicato soprattutto alla televisione, diventando uno dei protagonisti più amati di molte fiction, da "La Piovra 5", al "Commissario Rex", passando per "Incantesimo", "Caterina e le sue figlie" e l'ultima "L'allieva".