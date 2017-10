Cinema: è morto Umberto Lenzi, il re del "poliziottesco" italiano

Nato a Massa Marittima il 6 agosto 1931, aveva realizzato film culto del genere, come "Milano odia: la polizia non può sparare", "Roma a mano armata" e "Napoli violenta". Tra gli Anni Sessanta e gli Anni Novanta ha diretto oltre sessanta pellicole, alcune delle quali sono diventati dei cult in Italia è all'estero. Tra i suoi ammiratori anche il regista americano Quentin Tarantino, che non ha mai nascosto il suo amore per i film di genere italiani.