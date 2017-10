Ac/Dc, addio al produttore George Young: "Senza lui non ci saremmo"

"Come musicista, autore, produttore, mentore e molto molto altro, non avresti potuto chiedere una persona più devota e professionale. Come fratello non avresti potuto chiedere uno migliore". Anche se George non aveva collaborato con la band in maniera attiva dal 2000 (l'ultimo album da lui co-prodotto è stato "Stiff Upper Lip"), la sua scomparsa rappresenta l'ennesimo tassello del mondo Ac/Dc che si perde, dopo l'addio di Malcom e Brian Johnson per motivi di salute e quello di Phil Rudd per guai con la giustizia.