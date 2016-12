AC/DC, debutto dal vivo con Axl Rose alla voce

A Lisbona si è tenuto il primo concerto degli AC/DC con Axl Rose alla voce. Il frontman dei Guns N' Roses ha sostituito alla voce Brian Johnson, che ha preso una pausa dalla band per motivi di salute. Il temporaneo avvicendamento andrà in scena per i 12 concerti che compongono il tour europeo di Angus Young e soci. La band ha ripercorso la propria carriera alternando in scaletta vecchi e più recenti successi.

A Lisbona gli AC/DC hanno suonato una specie di greatest hits della loro carriera: "Back In Black", "Shoot to Thrill", “Hells Bells", "Highway to Hel", e hanno aggiunto dal vivo per la prima volta in vent'anni "Riff Raff", una delle loro canzoni più apprezzate del disco "Powerage", del 1978. Axl ha cantanto seduto su una sorta di trono, immobilizato dopo una frattura alla gamba rimediata a Las Vegas durante il primo concerto della reunion con i Guns.



Rose "offrì una mano" ai membri degli AC/DC, offrendosi personalmente di sostituire Johnson. E in una recente intervista, ha dichiarato che cantare per la storica band di Angus Young è tanto un onore quanto una sfida personale.