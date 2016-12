A Milano si respira "la Forza": l'invasione pacifica di Jedi e Stormtrooper

Impero e ribelli hanno invaso, pacificamente, Milano che, per un giorno, si è trasformata in uno dei pianeti cari a George Lucas e che hanno fatto da sfondo ai sei film che, per ora, compongono la saga di Guerre Stellari. Serie amatissima dal pubblico, con una fetta di appassionati che ne hanno fatto quasi una religione (negli Stati Uniti è un culto riconosciuto), lo Star Wars day ha celebrato la Forza e visto grandi e piccini trasformarsi nei tanti personaggi della saga, dai cavalieri jedi a Darh Vader, dai soldati imperiali Stormtrooper ai ribelli, dai cacciatori di taglie come Boba Fett ai simpatici Ewoks (mancava all'appello, non a caso, Jar Jar Binks, alieno Gungan protagonista della seconda trilogia e considerato da sempre uno dei peggiori personaggi di tutti i tempi, non solo di Guerre Stellari).

La festosa armata ha "occupato" il Duomo e le strade del centro, con una vera e propria sfilata della divisione italiana della 501esima Legione, un gruppo di appassionati che da anni ricostruisce nei minimi dettagli abbigliamento e comportamenti dei soldati imperiali con oltre 7mila iscritti in tutto il mondo. All'Arena civica, poi, veri e propri combattimenti a colpi di spada laser che hanno conquistato il pubblico più giovane. In attesa del nuovo film, che arriverà in Italia in anteprima mondiale il 16 dicembre, una giornata per ricordare che la Forza, quando scorre, è potente. E capace anche di far dimenticare il lato - letteralmente - oscuro, quei Black Bloc che, non più tardi di tre giorni prima, avevano devastato le stesse strade.