9 di 12 Da video

Da video

2015, per la prima volta senza veli: Miriam Leone la debuttante più ammirata

1) Ma la debuttante senza veli più ammirata dell'anno è Miriam Leone. Ex miss Italia, ex volto rassicurante della domenica mattina in un programma per famiglie, in "1992" Miriam si è data anima e corpo al ruolo della soubrettina disposta a tutto per fare carriera.