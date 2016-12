2015: le 10 migliori scene di nudo dell'anno

Si chiude il 2015 e tra i consueti bilanci di fine anno, non poteva mancare quello del sito specializzato "Mr Skin" sui migliori nudi visti su grande e piccolo schermo. Una top 10 senza veli che raccoglie scene da serie tv culto come "Orange Is The New Black" e "Il trono di spade", e da film campioni di incassi come "Cinquanta sfumature di grigio".