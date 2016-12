Vittoria Belvedere: "Quella scena piccante con il figlio di John Wayne"

11:38 - Vittoria Belvedere al telefono con Edoardo Sylos Labini, direttore del ilgiornaleoff.it ricorda gli esordi della sua carriera, quando ancora era OFF. Nel 1992, nella serie televisiva “Piazza di Spagna” di Florestano Vancini, si trovò a recitare una scena piuttosto hot con Ethan Wayne, figlio dell'indimenticabile John.

Il regista le disse: “Tu dovrai stare sdraiata sopra di lui, vi bacerete, lui ti spoglierà, e poi scivolerai verso la sua pancia uscendo dall’inquadratura”. La bellezza, racconta la Belvedere, l'ha aiutata come modella, ma per diventare attrice ha faticato e studiato molto: “dopo due soli film raggiunsi un bel traguardo: usare la mia voce, e non essere doppiata”, ricorda. La Belvedere, a 42 anni, superati i dubbi iniziali sul proprio talento di cantante, ha accettato la proposta di Piparo di prendere parte al musical“My Fair Lady”. L'attore pù sexy con cui ha collaborato è Luca Ward “nonostante l’età fa ancora la sua figura”.



Clicca e ascolta l'intervista integrale