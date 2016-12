Vasco Rossi, relax prima del tour

11:57 - Vasco Rossi si prepara per i 7 concerti che terrà questa estate all'Olimpico di Roma (25, 26 e 30 giugno) e allo Stadio San Siro di Milano (4, 5, 9 e 10 luglio). Meta prescelta per ricaricarsi è un resort in provincia di Brescia in compagnia della moglie Laura Schmidt, sposata nel luglio 2012 dopo 25 anni di vita insieme. Sole, coccole e sport per il "komandante" che appare più in forma che mai, come testimoniano le foto su Diva e Donna.