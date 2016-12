Tiromancino: "Mettiamo al centro il sentimento e la libertà contro il caos"

16:48 - A quattro anni da "L'essenziale", Federico Zampaglione con il fratello Francesco e i Tiromancino tornano con "Indagine su un sentimento". Dieci brani per raccontare la libertà, ricordare Franco Califano, un atto d'amore per la compagna amata (Claudia Gerini) e la figlia. Insomma Federico non si risparmia: "Abbiamo voluto mettere al centro il cuore per combattere il caos", dice a Tgcom24.

Come mai dall'autoproduzione de "L'essenziale" siete passati ad una major?

Quando abbiamo composto questo disco non avevamo un'etichetta, dunque è nato in piena e totale libertà seguendo l'ispirazione. Poi la nostra manager l'ha proposto a diverse persone e la Sony si è mostrata subito molto interessata.



Il singolo "Liberi", ma anche molti brani dell'album, sono un inno alla libertà. Perché?

Ormai oggi le relazioni tra le persone, i sentimenti spesso sono generati e si sviluppano nel caos. Tutto questo crea insoddisfazione e solitudine. Vogliamo così indagare nell'animo umano per riproporre e rimettere il sentimento al centro del discorso.



"La nostra realtà" è una bella dedica alla tua compagna...

Lei ne è contenta. In questa canzone si parla anche dei rapporti e di come sia importante mettersi in discussione per portare se stessi sempre in primo piano e al centro della nostra esistenza.



"Nessuna razionalità" è un omaggio a Califano. E' possibile vivere oggi in totale libertà?

Si deve. Ci vuole coraggio per scontarsi con i luoghi comuni, come fece lui. La libertà non è libertinaggio ma anche stare da soli di pomeriggio a comporre musica o leggere un libro. Non possiamo e non dobbiamo costringere le persone che ci sono vicine a star con noi. E' anche bello ritagliarsi dei propri spazi.



Ci avete messo ben quattro anni per tornare alla musica, non vi mancava?

Abbiamo fatto anche dei film horror nel frattempo, qualche collaborazione. Con mio fratello poi ci siamo ritrovati a scrivere e a ri-scoprirci con entusiasmo come quando abbiamo iniziato questo mestiere. Quando tutto sembrava brillante, attraente con la voglia di intraprendere un lungo viaggio.