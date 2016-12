Shia LaBeouf ricoverato in rehab

10:41 - Shia LaBeouf, dopo l'arresto lo scorso fine settimana per minacce a pubblico ufficiale e per aver dato in escandescenza durante uno spettacolo teatrale, si è fatto ricoverare in rehab. Dopo il rilascio su cauzione l'attore si è rifugiato nella sua casa di Hollywood Hills salvo poi uscire ieri, scortato dalla polizia, per il ricovero in un centro di disintossicazione.

Secondo i paparazzi del sito X17online: "Shia era nervoso, non aveva un bell'aspetto. Guardava spesso verso il basso e non ha rivolto la parola al suo autista. Sembrava non avesse intenzione di andare in rehab".