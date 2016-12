Shia LaBeouf: "Per Nynphomaniac mandai alla produzione la foto del mio pene"

13:42 - Per ottenere la parte di Jerome nel controverso film di Lars Von Trier "Nynphomaniac", Shia LaBeouf ha dovuto mettere a nudo le sue "doti" nascoste. L'attore ha infatti inviato alla produzione una prova fotografica delle sue qualità artistiche. "La prima richiesta dei produttori, non di Lars ma della produzione, fu una foto del mio pene" ha raccontato l'attore in una video-intervista pubblicata sul web.

La richiesta dello scatto intimo era in realtà un test della produzione per verificare se l'impegno dell'attore nel progetto fosse reale oppure no. "Credo che la prima prova fosse del tipo Vediamo quanto tempo ci mette figlio di p*** ad inviare la foto del suo pene attraverso internet. Ci sono voluti 20 minuti. A quel punto loro erano soddisfatti Ok, il ragazzo è pronto".