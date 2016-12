17 settembre 2014 Ryan Gosling e Eva Mendes, fiocco rosa La coppia più amata di Hollywood ha dato alla luce una bimba venerdì 12 settembre a Los Angeles Tweet google 0 Invia ad un amico

11:53 - Ryan Gosling e Eva Mendes sono diventati genitori. Fiocco rosa per la coppia più amata di Hollywood che ha dato alla luce la bimba venerdì 12 settembre a Los Angeles, ma la notizia è stata diffusa solo adesso dal magazine "US Weekly". D'altronde i due attori sono riservatissimi, tanto che la gravidanza è stata ufficializzata solo al settimo mese.

I rumors dicono anche che la piccola si chiami Friday, proprio come il giorno in cui è nata. Gli attori stanno insieme da oltre due anni, anche se non sono mancati i momenti di crisi. Adesso però sono felici e finalmente genitori, per la prima volta.