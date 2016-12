17 giugno 2014 Rocco Siffredi elettricista per il nuovo video di Fred De Palma e Gué Pequeno In "Rodeo" interpreta un elettricista timido e impacciato sul set di un film hard Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - Rocco Siffredi stupisce ancora e questa volta lo fa interpretando un elettricista timido e impacciato nel nuovo video del rapper torinese Fred De Palma, "Rodeo". Ambientato sul set di un film a luci rosse, tra ragazze mozzafiato, telecamere e un lussuoso arredamento, fa capolino un'altra guest star, Gué Pequeno. Ecco in esclusiva per Tgcom24 gli scatti del backstage di uno dei video più hot della stagione estiva...

Fred De Palma, dopo l’esperienza televisiva di Mtv Spit ha pubblicato un Ep e un album per poi intraprendere una serie di concerti tra club e discoteche. A collaborare con lui per questa hit tutta curve e provocazioni c'è Gué Pequeno, punta di diamante del rap italiano che vanta nel 2013 il disco di platino per l’album “Bravo Ragazzo” e attualmente impegnato in studio per le registrazioni del nuovo album dei Club Dogo in uscita per settembre e già anticipato dal singolo “Weekend”.



Set delle riprese la villa di Siffredi, poco lontano da Budapest in Ungheria. Una location che vanta giardini, stanze, piscine e laghetti e che ha parecchia "storia hard" alle spalle. Proprio qui, infatti, Rocco gira i suoi film e convoca le sue attrici per provini e riunioni.