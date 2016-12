14 agosto 2014 Robin Williams, la figlia Zelda si cancella dai social dopo le offese Intanto è polemica sull'operato della polizia, che ha divulgato i dettagli del suicidio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:33 - L'America piange Robin Williams e i figli dell'attore ricordano il loro papà con messaggi commoventi su Twitter. Ma è proprio da Twitter che la figlia Zelda è costretta a ritirarsi dopo aver ricevuto foto ritoccate che mostravano segni dell'impiccagione. Nell'ultimo cinguettio annunciava: "Cancellerò questo account per molto tempo, forse per sempre. Addio". Intanto è esplosa la polemica per l'operato della polizia, che ha diffuso i dettagli più duri del suicidio.

L'ultimo saluto dei figli - Anche gli altri due figli hanno salutato sul Web papà Robin con messaggi carichi d'amore. "Ho perso mio padre e il mio migliore amico e il mondo è diventato un po' piu' grigio" afferma Zak, il figlio 31enne. "Non ci sono parole forti abbastanza per descrivere l'amore e il rispetto che ho per mio padre. Il mondo non sara' mai lo stesso senza di lui" si lascia andare il 22enne Cody.



Polemica sulla polizia - La scena descritta dalla polizia sul suicidio di Williams ha rivelato particolari molto duri e su Twitter è esplosa la polemica. A scoprire il corpo sarebbe stata l'amica di lunga data e assistente personale dell'attore, Rebecca Erwin Spencer. Entrata in casa avrebbe trovato l'attore con una cinta al collo e penzolante, sospeso leggermente da terra in posizione da seduto, con tagli sui polsi. La ricostruzione ha esposto la polizia alle critiche dei fan, che hanno accusato gli investigatori di non aver rispettato la privacy chiesta dalla famiglia.

I dubbi sull'ultimo ruolo - Intanto Hollywood si interroga su "Merry Friggin' Christmas", l'ultimo film in uscita di Williams , e su alcune scene in cui l'attore interpreta il ruolo di un alcolista che si è disintossicato da sei anni. Un episodio analogo a quello della vita reale dell'attore, che proprio sei anni fa era stato in un centro per alcolisti e che da allora non aveva più bevuto. Il dubbio dei produttori è scaturito dal non voler rilanciare un'immagine negativa di Williams. I produttori hanno però stabilito che la scena non sarà cancellata: l'unica modifica apportata è quella di inserire una foto in sua memoria alla fine del film.