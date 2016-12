Robbie Williams sarà di nuovo papà

10:59 - "Ayda e io siamo lieti di annunciare che Theodora Rose Williams diventerà presto una sorellona". Con queste parole apparse sui social network Robbie Williams ha annunciato che lui e la moglie Ayda Field diventeranno papà e mamma per la seconda volta. La primogenita Theodora Rose è nata il 18 settembre 2012. Robbie sarà in Italia il primo maggio al Palaolimpico di Torino per l'unica tappa nel nostro Paese del tour "Swings Both Ways Live".