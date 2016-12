Rihanna che magliettina sexy in campo!

17:31 - Rihanna si è presentata a Los Angeles sul campo da basket per una partita dell'NBA con i capelli rosa e una magliettina che ha catalizzato l'attenzione degli spettatori accorsi per l'incontro sportivo. Ad un certo punto la popstar si è tolta il giacchino e ha mostrato un décolleté perfetto con capezzoli ben evidenti. Insomma senza reggiseno Rihanna ha sfidato e vinto la forza di gravità. E un po' di applausi in campo erano anche per lei.