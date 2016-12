Renzo Rubino: "In tour, pensando anche a Ornella Vanoni"

08:51 - Archiviato il terzo posto al Festival di Sanremo con "Ora" e il Premio come Miglior arrangiamento con la canzone "Per Sempre E Poi Basta", Renzo Rubino gira l'Italia in tour. Uno show tra monologhi e musica "con tanti piccoli film da raccontare", pensato con la scrittrice Silvia Avallone. Il cantautore a Tgcom24 svela i segreti del suo live e non si tira indietro per una canzone da regalare ad Ornella Vanoni.

"Ho voluto ricreare sul palco una atmosfera intima e soffusa tipica dei localini dove ho iniziato a suonare per pochi spiccioli. - spiega Renzo - In questo modo il pubblico riesce a concentrarsi sullo spettacolo, affascinato dalle luci e dai monologhi...".



Come nascono i monologhi?

Grazie alla collaborazione con la scrittrice Silvia Avallone (vincitrice del Premio Campiello Opera Prima e autrice di romanzi best seller come Acciaio; ndr) abbiamo voluto creare un filo che legasse tutte le canzoni. Infatti ogni esecuzione dei venti brani in scaletta sono dei piccoli film.



Alla prima di Napoli il 14 aprile c'era ospite Simona Molinari...

E' una grandissima amica e una bella persona oltre che artista incredibile. E' napoletana e ci tenevo che fosse al mio fianco in una tappa così importante.



Ci saranno anche altri ospiti nelle prossime tappe del tour?

Sì. Sarà un work in progress e sveleremo i nomi che si avvicenderanno sul palco di volta in volta.



Hai tolto la barba per i baffetti, come mai il cambio di look?

Ogni tanto vale cambiare un po' l'aspetto...



Il responso?

Mi dicono che sto molto bene così!



A Le Invasioni Barbariche hai accompagnato Ornella Vanoni alla tastiera, nascerà una collaborazione con lei?

A me piacerebbe molto e sarebbe curioso, oltre che una bella esperienza, sentirla cantare un mio brano inedito.



Queste le date del tour: 18 aprile - Martina Franca - Teatro Verdi; 02 maggio - Bari - Teatro Petruzzelli; 08 maggio - Salerno - Modo; 10 maggio - Catania - Teatro ABC; 13 maggio - Bologna - Teatro Duse; 15 maggio - Roma - Auditorium Parco della Musica e 22 maggio - Milano - Blue Note (doppio spettacolo)