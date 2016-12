28 maggio 2014 Queen e Freddie Mercury, la voce del cantante rivive nel nuovo album Brian May, chitarrista del gruppo, ha annunciato un nuovo lavoro in arrivo che conterrà anche registrazioni inedite del frontman scomparso nel 1991 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:43 - A 23 anni dalla sua morte, Freddie Mercury torna a essere la voce dei Queen. Brian May, chitarrista del gruppo, ha infatti annunciato che il nuovo album, in uscita per la fine dell'anno, conterrà alcune registrazioni di Mercury risalenti agli anni 80. "L'album è una compilation ma conterrà anche materiale inedito - ha detto alla Bbc -, che nessuno ha mai ascoltato prima".