18 aprile 2014 Porcelain Black, una popstar dalla forza d'urto di un intero esercito Si intitola "One Woman Army" il nuovo video della cantante-modella, che fa ballare ma anche parlare di se con atteggiamenti provocatori

13:32 - Il suo nome è Porcelain Black è le sue intenzioni sono chiari: far ballare la gente e far parlare di sé. La cantante statunitense infatti è prodotta da RedOne, uno che ha già prodotto big del calibro di Shakira, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Mika e One Direction. E il nuovo singolo, "One Woman Army", oltre ad avere un ottimo tiro danzereccio, ha un video che colpisce per nudità e caldi intrecci con i ballerini.

Alaina Marie Beaton, questo il vero nome della cantante, ha alle spalle una lunga gavetta, nel corso della quale si è divisa tra il lavoro di modella e quello di cantante passando tra i generi più svariati, dall'industrial (con riferimenti come Marilyn Manson) alla dance attuale.



Il background darkeggiante lo si avverte anche nel nuovo video, disseminato di elementi festish, dal bondage ad alcuni tatuaggi passando per l'abbigliamento. Il tutto con una colonna sonora che mescola la dance con accenni rock. Ci sarebbero tutti gli ingredienti per creare un personaggio di successo: ci riuscirà?