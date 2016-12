Penelope Cruz festeggia 40 anni e vuole diventare Bond Girl

10:48 - Due figli, Leo e Luna nati dal matrimonio con il collega Javier Bardem, tanti film e riconoscimenti ed è stata anche musa di Pedro Almodovar. Penelope Cruz festeggia i suoi primi 40 anni, è nata il 28 aprile 1974, e il bilancio della sua vita è in positivo. Ma l'attrice da tempo ha un desiderio: diventare Bond Girl. C'è chi dice che manca poco all'annuncio ufficiale. Sarebbe un bel modo per festeggiare un compleanno speciale.

Penelope Cruz è sempre riuscita a creare un perfetto equilibrio tra carriera e maternità. Non è un caso che mentre aspettava il primo figlio Leo era sul set con Johnny Depp in "I Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare" mentre quando era incinta di Luna lavorava in "The Counselor - Il procuratore" di Ridley Scott. L'attrice spagnola ha iniziato a recitare a 18 anni ed è diventata una delle muse di Pedro Almodovar che l'ha diretta in cinque film, lanciandola così ad Hollywood: "Carne Tremula", "Tutto su mia madre", "Volver", "Gli abbracci spezzati" e "Gli amanti passeggeri". In America, invece, ha girato pellicole come "Passione Ribelle", "Blow" e "Vanilla Sky" che gli ha fatto conoscere Tom Cruise, con cui ha avuto una relazione durata tre anni, dal 2001 al 2004.



Nel 2009 è arrivata la consacrazione dell'Oscar, come Migliore Attrice Non Protagonista per il film di Woody Allen "Vicky Christina Barcellona".