Cameron Diaz e Penelope Cruz, sguardi sexy e dolci in piscina

14:38 - Sguardi languidi, parole dolci e soprattutto più sexy che mai. Cameron Diaz e Penelope Cruz appaiono così in una scena in anteprima a Tgcom24 del nuovo thriller di Ridley Scott "The Counselor - Il Procuratore", che esce il 16 gennaio. Un cast stellare con Michael Fassbender, Brad Pitt e Javier Bardem. Tutto ruota attorno ad un un avvocato rispettato da tutti che perde il controllo di quella che doveva essere un'operazione di traffico di droga.

"The Counselor - Il Procuratore" è la storia di una tentazione presa erroneamente alla leggera. Come spiega il premio Pulitzer e co-sceneggiatore con Scott, Cormac McCarthy: "E' la storia di un uomo che viene coinvolto in qualcosa da cui avrebbe dovuto tenersi alla larga”. Lo scrittore ha venduto la sceneggiatura ai produttori Nick Wechsler, Steve Schwartz e Paula Mae Schwartz, il trio che ha curato l’adattamento di “The Road”. Quando Ridley Scott ha letto la sceneggiatura, ha deciso di voler realizzare lui il film.