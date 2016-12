Paris Hilton, modella sexy e glamour

13:08 - Auto da favola, lampadari di cristallo e divanetti dorati. Paris Hilton ha condiviso con il magazine "V" alcuni momenti della sua vita da sogno, aggirandosi maliziosa e sensuale tra gli oggetti di lusso come una top-model navigata. Ereditiera, imprenditrice, dj e prezzemolina dei party più esclusivi; il ciclone Paris non si ferma un attimo se non per lanciare uno sguardo infuocato all'obbiettivo del fotografo di turno.

Lingerie e tacchi alti sono le sue armi di seduzione, unite ad un fisico da mozzare il fiato. Chi pensa che sia solo una bambolina viziata, però, si sbaglia di grosso. La Hilton è infatti a capo di un impero che spazia dalla musica alla moda, passando per cinema e l'editoria: "Lavoro sodo e ho molte responsabilità verso la mia musica, i miei prodotti e i miei 45 punti vendita, solo per citare alcuni dei miei progetti. Prendo sul serio ogni nuovo progetto e sono molto orgogliosa del mio lavoro.



Un'imprenditrice attenta e scrupolosa, che è arrivata al successo grazie alle provocazioni e gli eccessi: "Se passi del tempo concentrandoti su come migliorare il tuo lavoro in modo creativo penso che stai andando nella giusta direzione. Quello che mi aiuta è anche l'amore e il supporto che ti dà la famiglia".