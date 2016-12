One Direction, migliaia di Directioner da tutta Italia a San Siro

12:05 - Migliaia di "Directioner" (ossia le fan degli One Direction) provenienti da tutta Italia hanno invaso Milano per assistere ai concerti del 28 e del 29 giugno allo Stadio San Siro di Milano. C'è addirittura chi ha montato la tenda davanti ai cancelli la notte prima per un posto in prima fila sotto il palco dei loro idoli. Scene di delirio dall'apertura dei cancelli fino alla fine del concerto.