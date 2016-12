Nicole Kidman, dramma in famiglia: il padre muore precipitando da un balcone

17:01 - Lutto in casa Kidman. Il padre di Nicole, Antony Kidman, è morto a 70 anni a Singapore in seguito a una caduta. L'uomo, un noto psicologo, si trovava in Asia per una visita alla sorella minore dell'attrice, Antonia, e ai sei nipoti. Nicole Kidman non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quanto accaduto ma la sua agente ha fatto sapere che la famiglia è "sotto shock e distrutta dal dolore".

Le notizie riguardanti l'incidente sono ancora frammentarie e confuse. Secondo alcuni media l'uomo sarebbe caduto dal balcone dell'hotel in cui alloggiava, mentre altri parlano di una caduta avvenuta mentre si trovava a casa della figlia.



L'attrice ha più volte raccontato in passato di avere con il padre un rapporto speciale. "Lui c'è sempre per me - aveva detto una volta -, lo posso chiamare anche alle 3 di notte. Eì un gran padre".