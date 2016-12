Michael Jackson, l'energia dell'artista rivive nell'album "Xscape" ed emoziona

08:15 - Il primo pensiero sarà anche stato quello di una perfetta operazione commerciale ma all'ascolto di "Xscape" qualcosa cambia. L'album con otto inediti di Michael Jackson, in uscita il 13 maggio, è commovente e ci restituisce il talento di uno dei migliori artisti della scena pop mondiale. Il progetto è stato voluto e prodotto con cura da L.A. Reid. Il pezzo forte è il duetto con Justin Timberlake, suo erede, in "Love never felt so good".

L.A. Reid ha avuto la possibilità di esplorare gli archivi di Michael Jackson che raccoglie 40 anni di brani. Il produttore si è concentrato su otto brani scritti e registrati tra il 1983 e il 1999, poi ha chiamato a raccolta anche altri colleghi per poter dare un abito attuale e moderno a queste canzoni. Se nella versione standard di "Xscape" ci sono le otto canzoni "rivisitate", nella deluxe sono presenti anche le versioni originali. Ed è stupefacente come proprio queste ultime siano moderne e attuali.



Tornando ai brani curati da L.A. Reid si segnalano il beat sensuale di "Chicago" ma anche il pop di "Loving You". Gli anni 80 rivivono in "A Place With No Name" mentre "Do You Know Where Your Children Are" ci restituisce Michael più scatenato che mai. Menzione a parte va fatta per "Love Never Felt So Good" presente in duetto virtuale con quello che è considerato, di diritto, suo erede: Justin Timberlake. Insomma "Xscape" è testimonianza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il mondo della musica ha avuto tra le sue stelle un artista capace di precorrere i tempi e di rimanere sempre attuale ancora oggi, nel 2014.



La tracklist: STANDARD 1. Love Never Felt So Good 2. Chicago 3. Loving You 4. A Place With No Name 5. Slave To The Rhythm 6. Do You Know Where Your Children Are 7. Blue Gangsta 8. Xscape; DELUXE 1. Love Never Felt So Good 2. Chicago 3. Loving You 4. A Place With No Name 5. Slave To The Rhythm 6. Do You Know Where Your Children Are 7. Blue Gangsta 8. Xscape 9. Love Never Felt So Good (Original Version) 10. Chicago (Original Version) 11. Loving You (Original Version) 12. A Place With No Name (Original Version) 13. Slave To The Rhythm (Original Version) 14. Do You Know Where Your Children Are (Original Version) 15. Blue Gangsta (Original Version) 16. Xscape (Original Version) 17. Love Never Felt So Good - Michael Jackson & Justin Timberlake