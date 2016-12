Martina Stella, che mamma sexy!

09:16 - Martina Stella è mamma della piccola Ginevra che ha poco più di un anno. L'attrice è tornata in splendida forma e più sexy che mai come testimoniano gli scatti sul mensile Maxim. Al di là del lavoro e degli impegni sui set fotografici, Martina confessa: "L'unica preoccupazione che ho è quella di essere presente per Ginevra".

Poi torna al giorno, il 30 ottobre 2012, quando ha partorito Ginevra: "Ho scoperto delle energie che non pensavo di avere. Erano tanti anni che sognavo di diventare mamma, era comunque un mio desiderio, poi ovviamente non ti senti mai pronta, non ti senti molto all'altezza".



Maternità e cinema possono viaggiare su due binari paralleli secondo Martina. "Il lavoro riesco a 'incastrarlo', ovviamente ho fatto delle rinunce. - conclude - Sono comunque fortunata perché ho una tata, e riesco a portare mia figlia sul set, così durante le pause non vivo il distacco, questo anche grazie a mia madre".