Marlene Kuntz: "Festeggiamo 25 anni di carriera con Pansonica"

09:40 - I Marlene Kuntz hanno deciso di festeggiare 25 anni di carriera e i 20 anni dall'uscita dell'album "Catartica" che li ha lanciati definitivamente nella musica italiana. Per celebrare le loro "nozze d'argento" Cristiano Godano, Luca Bergia, Riccardo Tesio e Luca Saporiti pubblicano il 16 settembre un Ep di sette brani composti agli inizi della carriera e mai pubblicati.

"Con questo disco celebriamo il ventennale di Catartica, il nostro primo lavoro, quello con cui riuscimmo a realizzare il sogno di affacciarci all'attenzione nazionale per uscire dai confini angusti della provincia. - affermano i Marlene Kuntz - Le celebrazioni di questo tipo sono cosa consueta nel mondo del rock, e non ci siamo certo voluti sottrarre al rito. Considerando che nessuno di noi organizza feste per i suoi compleanni (e la cosa potrà legittimamente apparire assurda e spaventevole a molti), almeno con il nostro primo parto artistico facciamo uno strappo alla regola".



"Per la celebrazione ci è venuta un'idea che subito ci ha convinto della sua bontà, - spiegano ancora - e dunque ci siamo andati a ri-appropriare con eccitazione del mood che avevamo all'epoca, ripescando pezzi che componemmo senza mai dar loro la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. A tutti gli effetti, tranne Donna L, sono pezzi inediti, e tale li pensiamo e ve li proponiamo. Ora hanno modo di entrare nelle orecchie di molti, e il periodo di Catartica viene così celebrato con completezza e creatività, con un nuovo disco di inediti risalenti al periodo stesso in cui componemmo Sonica, Festa Mesta, Nuotando nell'aria, Lieve...".



"E' stato estremamente stimolante reimmergersi nel sapore e nel colore di quelle canzoni, - rivelano - soprattutto perché questa reimmersione è avvenuta con una spontaneità e genuinità fantastiche. Nessuno sforzo nel riprendere in mano la veemenza che serviva, quella con cui approcciammo i pezzi più di vent'anni fa, e nessuna fatica nell'ottenere una attualizzazione galvanizzante prima di tutto per noi stessi".



Infine: "Eccoli qua, sette pezzi suonati tutti insieme, in presa diretta (solo il cantato e due o tre sovraincisioni di chitarra sono state fatte a parte), provenienti alcuni dal periodo precedente la realizzazione di Catartica (Il sig. Niente, Capello Lungo) i rimanenti dal periodo intercorrente fra Catartica e il nostro secondo disco, Il vile. Li abbiamo registrati con un registratore analogico su nastri magnetici, e il senso della celebrazione di quel periodo acquista ancor più senso e fascino".



I sette brani dell'Ep: 1. Sig. Niente 2. Parti 3. Sotto la luna 4. Ruggine 5. Donna L 6. Oblio 7. Capello lungo