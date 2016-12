Mariah Carey in costume e con "ritocchino" per il nuovo disco

08:38 - Una copertina dai colori caldi e con un bikini mozzafiato, anche se sul Web c'è chi grida al "ritocchino" grafico per allungarne le morbide forme. Mariah Carey torna con l'album "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse", in uscita in tutto il mondo il 27 maggio. I nuovi brani partono dall'infanzia della diva del pop. La cover posteriore riproduce un "tesoro personale": il primo e unico autoritratto della cantante a tre anni e mezzo.

“Il ritratto era intitolato Me. I am Mariah. Vi prego, non giudicatemi per un titolo così semplice. - spiega la cantante - Suvvia, avevo solo tre anni e mezzo! Era una visione creativa di come mi immaginavo, grazie all'innocenza del cuore di una bambina, prima che venisse mai infranto. Ho tenuto questa storia sotto chiave così a lungo perché quest'album è una sorta di riflesso degli alti e bassi che mi hanno portata ad essere quella che sono oggi e ho deciso di condividerla con coloro a cui realmente sto a cuore e sono stati al mio fianco per tutto questo tempo. So chi sono. Io sono Mariah. Nel corso degli anni mi sono stati dati diversi soprannomi ed inavvertitamente ho impersonificato vari personaggi. Di recente mi hanno chiamato la cantante sfuggente". L’album, che sarà disponibile in versione standard e deluxe



Questa la tracklist: 1. Cry. 2. Faded 3. Dedicated ft. Nas 4. #Beautiful ft. Miguel 5. Thirsty 6. Make It Look Good 7. You’re Mine (Eternal) 8. You Don’t Know What To Do feat. Wale 9. Supernatural w/special guest stars “DemBabies” a.k.a Ms. Monroe & Moroccan Scott Cannon a.k.a. Roc N’ Roe 10. Meteorite 11. Camouflage 12. Money ($ * / …) ft. Fabolous 13. One More Try 14. Heavenly (No Ways Tired/Can’t Give Up Now)



A cui verranno aggiunte nella versione deluxe le tracce: 15. It’s A Wrap ft. Mary J. Blige 16. Betcha Gon’ Know ft. R. Kelly 17. The Art Of Letting Go. La versione digitale del disco (sia standard che deluxe) conterrà anche il brano “Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse”.