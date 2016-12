Mariah Carey, giarrettiere e pizzi bollenti

11:23 - Vestita solo di pelle e pizzi, Mariah Carey festeggia l'arrivo della bella stagione posando per la copertina estiva del magazine "Wonderland". Ad immortalarla il fotografo delle star Terry Richardson. Mariah provoca con reggicalze e lingerie di pizzo nero, che esaltano il suo prosperoso décolleté. Dopo cinque anni di silenzio discografico si avvicina intanto l'uscita del suo nuovo disco (ancora senza titolo), prevista per il 13 maggio.

Per il nuovo album Mariah Carey si è avvalsa anche della collaborazione di due "artisti" molto speciali: i suoi figli.



"C'è una canzone nel disco che si chiama Supernatural. Non ne ho mai parlato prima, ma l'ho registrata con Roc e Roe (Moroccan Scott e Monroe, i gemelli avuti da Nick Cannon ndr.) - ha rivelato al magazine - Specialmente con Monroe, è la sua canzone. E' lei ad aprire il brano, canta qualcosa tipo Goo goo goooo. Per essere una bambina di due anni e mezzo ha un vibrato molto stabile".