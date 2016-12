Loredana Bertè: "Sul palco sarò cattiva"

16:57 - Torna in tour per i quarant'anni di carriera e giura di essere più agguerrita che mai. Riecco Loredana Bertè, la pantera rock della musica italiana che a 63 anni non perde la grinta e la voglia di cantare. "Dopo 7 anni torno in tour con la mia band di giovanissimi, sul palco saremo cattivi", promette la cantante.

"Sono serena e agguerrita al tempo stesso - racconta l'artista all'Ansa -. Torno per celebrare quaranta anni di profondo amore per la musica. Faremo due ore di grande spettacolo, un concerto molto rock". Il "BandaBertè 1974-2014 tour" prenderà il via sabato 18 gennaio nel Teatro Verdi di Montecatini Terme.



Una scelta simbolica quella della Toscana e del nuovo Teatro Verdi per la data zero: "E' un luogo storico, che mi ha regalato sempre forti emozioni - spiega Berte' - così come il pubblico toscano, amico affettuoso e partecipe di tutti questi anni". Lo spettacolo, a 40 anni esatti dall'uscita del suo primo album, "Streaking" (1974), riproporrà i suoi più grandi successi, da "Non sono una signora" a "Dedicato", da "Sei bellissima" a "Il mare d'inverno" a "E la luna busso'", pietre miliari della storia della musica italiana, veri e propri gioielli della canzone d'autore, scritti per Loredana da grandi compositori come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Enrico Ruggeri, Maurizio Piccoli, Pino Daniele, Djavan.



Dopo il debutto a Montecatini Terme, il tuor si sposterà il 15 febbraio al Teatro Creberg di Bergamo, il 17 febbraio al Teatro Nazionale di Milano, per proseguire a marzo, il 3 al Teatro Europauditorium di Bologna, il 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma (sala Sinopoli) e il 22 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia (AN). Il 5 aprile, invece, sarà la volta del Carisport di Cesena, mentre sono in via di definizione le date di Reggio Calabria, Avellino, Padova, Bellaria (RN), Brindisi e Torino.