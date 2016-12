27 agosto 2014 Ligabue, cinque concerti tra Stati Uniti e Canada Il 18 ottobre a Toronto, il 19 a New York, il 22 a Los Angeles, il 24 a San Francisco e il 26 a Miami Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Ligabue fa il grande salto e sbarcherà per la prima volta nella sua carriera in America con 5 concerti tra Canada e Stati Uniti. "Mondovisione Tour - Mondo" arriva il 18 ottobre a Toronto (Casino Rama), il 19 ottobre a New York (Terminal 5), il 22 ottobre Los Angeles (Whisky a Go Go), il 24 ottobre a San Francisco (Dna Lounge), il 26 ottobre a Miami (Grand Central). Intanto "Siamo Chi Siamo" è il nuovo singolo tratto dal disco "Mondovisione".

Mancano pochi giorni ai concerti della terza parte del "Mondovisione Tour - Stadi 2014" che farà tappa sabato 6 settembre a Trieste (Stadio Nereo Rocco), martedì 9 settembre a Torino (Stadio Olimpico), sabato 13 settembre a Bologna (Stadio Dall'Ara), sabato 20 settembre a Bari (Arena Della Vittoria).