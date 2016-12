25 agosto 2014 Lady Gaga balla sui tavoli in lingerie La cantante si scatena in un locale di Melbourne e posta le foto su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - Completino intimo nero - slip e reggiseno - calze a rete, capelli sciolti e movenze sexy. Lady Gaga si è trasformata in una ballerina hot per una notte. A Melbourne Miss Germanotta è salita sul bancone di un locale e ha improvvisato uno show bollente. Con tanto di lato B bello in evidenza. Poi, naturalmente, ha postato gli scatti su Instagram per condividerli con i suoi fan, che neanche a dirlo sono andati in estasi.

Lady Gaga in questi giorni è apparsa anche con un piercing al naso e un look decisamente punk dark. E, a proposito della sua natura camaleontica, pare che sul set di "Sin City 2" si sia portata le parrucche da casa: "Le avevo spiegato che non avremmo avuto tempo di preparargliene noi, visti i tempi stretti. È arrivata, abbiamo girato le scene, ha spaccato tutto ed è tornata al suo tour", ha spiegato il registra Robert Rodriguez.