Katy Perry, sexy Cleopatra a Milano

10:55 - Longuette, una maglietta con bordi a catena oro, collana con maxi lettere dalla scritta Moschino e spolverino. Katy Perry sceglie total look nero, stile Cleopatra, per la fashion week milanese e incanta tutti con gli occhi dolci e la disponibilità. La popstar ha appena pubblicato il video del nuovo singolo "Dark Horse". Un momento d'oro per la cantante: "Elle" l'ha eletta personaggio femminile del 2014 e su Twitter troneggia con 50 milioni di follower.

Alla sfilata di Moschino si è presentata con un'ora di ritardo, ma si è fatta subito perdonare con la grande affabilità: "Sono molto stanca in questi giorni, ma sono venuta lo stesso", ha detto. D'altronde per la star è un periodo molto intenso dal punto di vista professionale. Sta promuovendo il nuovo album e ha appena pubblicato i video del nuovo brano, terzo estratto da "Prism", in cui appare come una Cleopatra moderna, che ha fame di amore. Nella clip è circondata da uomini che cercano di sedurla e di conquistare il suo cuore. Il fidanzato John Mayer è avvisato.