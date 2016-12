Katy Perry: "Ho perso la verginità a 16 anni in macchina, ascoltando Jeff Buckley"

08:52 - Sguardo intenso, labbra rosso fuoco e soprattutto bikini da urlo per Katy Perry immortalata su GQ di febbraio. Appare sexy più che mai la cantante che ha rilasciato dichiarazioni alquanto piccanti. Katy senza peli sulla lingua ha raccontato di quando ha perso la verginità ("a 16 anni ascoltando l'album Grace di Jeff Buckley") e di quanto sia orgogliosa del suo prorompente décolleté del tutto naturale: "Non credo alla chirurgia estetica".

Consapevole di essere sensuale e di avere tutti i numeri giusti per far girare la testa agli uomini - anche se il suo cuore è legato a quello del collega e cantautore John Mayer - Katy in realtà temeva di crescere con poco seno.



"Una notte mi sono sdraiata a letto - ha dichiarato - e ho pregato intensamente Dio implorando 'Fammi avere delle tette così grandi, tanto da non riuscire a vedere i miei piedi!'. All'età di 11 anni Dio ha risposto alle mie preghiere".