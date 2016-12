Kasia Smutniak , nude look col pancione

10:53 - Un abito lungo in stile impero, di una seta impalpabile, che sfuggiva da tutte le parti. Alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello tutti gli occhi erano per Kasia Smutniak che ha scelto una mise trasparente per mettere in risalto il pancione. Elegante e sexy, l'attrice era scortata dal compagno Domenico Procacci. E anche se il film "Allacciate le cinture" di cui era protagonista non ha trionfato, lei ha vinto lo stesso.

Paolo Virzì e Paolo Sorrentino si sono divisi premi e applausi per "Il capitale umano" e "La grande bellezza", ma la Smutniak ha calamitato l'attenzione di tutti per la bellezza eterea e lo stile nude look. Il film di Ferzan Ozpetek ha ottenuto 11 candidature ma ne è uscito "sconfitto". Kasia però ha mantenuto il sorriso, la gravidanza è agli sgoccioli, tra poche settimane diventerà di nuovo mamma. I motivi per gioire non le mancano di certo.