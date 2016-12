17 aprile 2014 Jodie Foster, promette un anno senza toccare alcolici per potersi sposare L'attrice sarebbe disposta a rinunciare a qualsiasi drink per amore della compagna, Alexandra Hedison, che da ex alcolista non vuole avere tentazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - L'attrice Jodie Foster ha deciso di rinunciare a bere alcolici per amore della nuova partner, la fotografa Alexandra Hedison. La donna è stata un'alcolista ma è uscita dal tunnel da 10 anni, e ora vuole che la fidanzata dica addio ai "drink" per non cadere in tentazione. Secondo i media statunitensi, Hedison vorrebbe che la star di Hollywood non bevesse per almeno un anno prima di sposarsi.

La fotografa è stata fidanzata con Ellen DeGeneres dal 2001 al 2004, e le creava non poca difficoltà vedere la partner consumare alcolici mentre lei cercava di non ricadere nel tunnel dell'alcolismo.



"Jodie - ha raccontato una fonte vicina alla coppia - ha trovato la donna della sua vita e rinunciare all'alcol non è nulla per lei".