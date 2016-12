14 agosto 2014 Jennifer Lopez sfodera il meglio di sé: "Booty" è da ascoltare e... vedere Si intitola "fondoschiena" il nuovo singolo della popstar, che per lanciarlo ha postato su Instagram una foto dove la parte in questione è decisamente protagonista Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:05 - Che l'abbia fatto sperando porti fortuna o perché lo ritiene il suo lato migliore non è dato sapere, fatto sta che per il nuovo singolo Jennifer Lopez si è affidata al lato B. Una bella foto su Instagram di schiena, con un costume intero dal taglio perfetto per far risaltare il suo pezzo pregiato. D'altro canto la promozione in questo modo ci sta tutta: il singolo si intitola "Booty", ovvero "fondoschiena".