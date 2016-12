16 giugno 2014 Jennifer Lopez, la regina del pop è pronta a tirare di nuovo fuori le unghie Esce martedì 17 giugno "A.K.A.", il nuovo album di JLo. Problemi di cuore a parte, lei non si ferma, tra tour tutti esauriti, nuovi film in arrivo e copertine (sexy) a lei dedicate come quella di "Billboard" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:54 - L'abbiamo vista (e ammirata) tutti come scatenata protagonista della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Brasile. Per Jennifer Lopez è un momento intenso, sotto i riflettori tanto per il ritorno sulle scene quanto per le notizie sulla sua vita privata. Eccola splendida in un servizio realizzato per "Billboard": body attillati, schiena nuda e gambe sempre in bella vista. La pantera è tornata.

Non sono più i primi anni 2000 e JLo non è forse la popstar preferita dai teenager, ma a 44 anni ha ormai un suo status consolidata da star affermata. I tour sono esauriti, il 17 giugno esce "A.K.A.", decimo album (ottavo in studio) della sua carriera e anche la carriera da attrice potrebbe avere presto un nuovo balzo in avanti visto che per il 2015 sono in uscita tre film che la vedono tra i protagonisti. E in quanto a sensualità, come dimostrano le foto di Joe Pugliese per "Billboard", può mettere in fila ancora tutte le ventenni che vorrebbero soppiantarla nel cuore dei fan.



Quello di Jennifer è comunque un impero multisfaccettato da 52 milioni di dollari all'anno, nel quale accanto alla carriera da cantante attrice bisogna aggiungere investimenti nei settori più disparati, tra linee di vestiti, profumi, produzioni televisive ed editoria (a ottobre pubblicherà il suo primo libro di memorie).



L'unico neo in tutto questio è proprio nella vita privata. Con tre matrimoni falliti alle spalle, Jennifer è fresca reduce dalla chiusura anche dell'ultima relazione avuta, quella con il ballerino Casper Smart. Ma tutto questo non la ferma di certo. Lei guarda avanti e, con un album in uscita adesso, pensa già al prossimo, un disco di canzoni di Natale per il 2015. Un Natale che magari festeggerà accanto a un nuovo amore.