Jennifer Lopez, flirt con il ballerino Maksim Chmerkovskiy

10:00 - Jennifer Lopez non ha fatto neanche in tempo a dire addio a Casper Smart, che ci sarebbe già un altro uomo nella sua vita: Maksim Chmerkovskiy. Bello, giovane e di professione ballerino (come il suo ex), Maksim è conosciuto negli Stati Uniti grazie al talent "Dancing With The Stars". Secondo US Weekly i due sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti intimi in un locale del Connecticut, dopo un concerto della Lopez.

"Maksim le sussurrava le parole nell'orecchio e la abbracciava - ha riferito una fonte al magazine - Stavano flirtando tra di loro e lei aveva un enorme sorriso stampato sul viso. Sembrava si stesse divertendo molto in sua compagnia".