10:00 - Jennifer Lopez e Richy Martin scatenati, bellissimi e carichi di sensualità nel video del cantante portoricano Wisin "Adrenalina". Il singolo fa parte del secondo album solista di Wisin che ha chiamato a raccolta amici, come Ricky Martin, e altri artisti per collaborare. JLo e Ricky appaiono più in forma che mai e pronti a scaldare l'estate con ritmi latini.