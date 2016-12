20 giugno 2014 I Rolling Stones a Roma, è polemica

I cittadini: "Manca organizzazione" I romani cinguettano su Twitter tutto il loro dissenso nei confronti dei preparativi per l'atteso evento della band britannica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:50 - Nonostante il ritorno dei Rolling Stones a Roma sia uno degli eventi più attesi dell'anno, poiché il gruppo non si esibisce nella capitale dal 1982, i cittadini non hanno gradito i disagi che i preparativi del concerto stanno provocando. L'area che circonda il Circo Massimo, sede dell'evento, in programma per il 22 di giugno, è infatti chiusa al traffico, e il centro di Roma va in tilt. I cittadini, su Twitter, stanno dando sfogo al loro dissenso per la cattiva organizzazione.