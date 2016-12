2 luglio 2014 I "dietro le quinte" che hanno fatto la storia del cinema incantano il web Il sefie di Kubrick con la figlia, Gandalf sotto l'ombrello, i Muppet sul set di Star Wars sono solo alcuni degli scatti presenti in questa fotogallery Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:14 - Da Frankenstein agli Avengers, una raccolta di foto dei “dietro le quinte” dei film che hanno fatto la storia di Hollywood. Il sito Distractify ha creato questa divertente gallery, che porta gli appassionati sui principali set del cinema americano. Una gallery che in pochi giorni è diventata virale sul web rimbalzando tra i social. Tanti scatti davvero curiosi, che vi lasceranno a bocca aperta, come il celebre robottino R2D2 di Star Wars in pausa pranzo, o il regista Steven Spielberg che fa il bagno a E.T.