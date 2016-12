Funerali Peaches Geldof, l'addio di Kate Moss e Sarah Ferguson

13:17 - Parata di stelle ai funerali di Peaches Geldof , la figlia del musicista Bob Geldof morta lo scorso 7 aprile. A darle l'ultimo saluto la modella Kate Moss e il marito Jamie Hince, l'ex bassista dei Rolling Stones Bill Wyman e la duchessa di York Sarah Ferguson. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso. L'autopsia non ha infatti dato esiti decisivi e si aspettano i risultati degli esami tossicologici.

Le esequie si sono tenute nella chiesetta del villaggio di Davington, nel Kent. Nello stesso luogo si tennero nel 2000 i funerali di Paula Yates, la madre di Peaches, che morì a 41 anni in seguito ad un'overdose di eroina. La chiesa era stata testimone anche dei suoi momenti felici: nel 2012 aveva infatti sposato in seconde nozze il musicista Tom Cohen, padre dei suoi due bambini.