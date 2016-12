16 luglio 2014 Emis Killa, J-Ax, Club Dogo e Fedez gladiatori a Verona Sold Out con 10mila fan ad applaudire lo show "Hip Hop Tv Arena" tra rap e orchestra Tweet google 0 Invia ad un amico

09:04 - C'erano diecimila persone il 14 luglio a riempire l'Arena di Verona all'inverosimile per applaudire Club Dogo, Fedez, J-Ax ed Emis Killa. Gli artisti per "Hip Hop Tv Arena" hanno proposto i loro brani in bilico tra rap e orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Parziani. Gran finale tutti insieme sulle note di "We will rock you", accompagnati da Francesco Sarcina.

Tra i duetti in scaletta J-Ax con Gué Pequeno con "“Rap n' Roll" e Fedez con Francesca Michelin su "Cigno Nero". Appuntamento il 23 settembre a Milano al Mediolanum Forum di Assago per il sesto appuntamento (il terzo anno consecutivo al Forum) con Hip Hop Tv B-Day Party.